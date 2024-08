Kendji Girac se livre à cœur à ouvert dans "Si seulement…", son nouveau single

"Pardon si j'ai préféré me détruire/quitte à risquer d'abîmer mon empire". Kendji Girac fait son retour en musique à travers un nouveau titre plein de sincérité. Le chanteur de 27 ans a sorti dans la nuit "Si seulement", un single dédié à son public et dans lequel il se livre comme jamais. "J'ai pris le temps de travailler une belle chanson, d'aller chercher au fond de mon cœur, de vouloir dire ce que j'avais envie de dire, du plus profond de mon âme."Cette chanson je l'ai faite rien que pour vous", a-t-il écrit sur son compte Instagram. Et d’ajouter. "C'est la première fois que je vous tutoie dans cette chanson parce que c'est toi mon public qui a été là depuis dix ans. Je me devais de faire une chanson rien que pour toi".

Dans cette chanson coécrite avec Vianney, il revient aussi sur le drame qu’il a vécu au printemps dernier. Pour rappel, l’ex-candidat de The Voice avait été hospitalisé le 22 avril près de Bordeaux pour une grave blessure par balle au thorax. Selon des analyses, il était fortement alcoolisé, à plus de 2,5 grammes par litre de sang, et avait consommé de la cocaïne pendant une soirée et une nuit de fête, lors de laquelle il était notamment allé au casino avec des amis. Le natif de Périgueux avait initialement affirmé avoir voulu "simuler un suicide" après une dispute conjugale avant de changer sa version des faits. La procédure a été classée sans suite.

"Si seulement…" sort dix ans presque jour pour jour après son tout premier album… peut-être de quoi laisser présager un nouvel opus d’ici la fin de l’année ?