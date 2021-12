Humour vulgaire, action violente et super-héros sans super pouvoirs. Bien avant Suicide Squad, il y a eu Kick-Ass. Le premier volet sorti en 2010 a cartonné dans les salles obscures. Le second sorti en 2013 a beaucoup moins séduit les spectateurs. Le réalisateur Matthew Vaughn (Kingsman, X-Men) en est conscient. Assez conscient pour vouloir rattraper le coup aujourd’hui. Dans un entretien accordé au site Comicbook, il évoque non pas une simple suite, mais un total reboot de son film en collaboration avec Mark Millar, le créateur de la BD. « Un gros reboot dans deux ans. Oui, un très gros reboot est en préparation », annonce-t-il, fièrement.

UNE TOUTE NOUVELLE VERSION DE « KICK-ASS »

Pour l’instant, le projet n’en est qu’aux prémices. Le scénario n’est pas encore défini et le casting n’est pas encore connu. Le réalisateur a toutefois une idée bien précise de ce qu’il souhaite pour incarner les personnages principaux : « Je ne peux pas vous dire si les acteurs originaux reviendront ou pas, mais je peux vous assurer que vous n’imaginez même pas ce que sera cette toute nouvelle version. Le casting devra être très courageux pour jouer dans ce film, car on va les faire flipper comme jamais ». D’ailleurs, il promet que « ce film sera complètement barré ». Encore plus que les précédents. Ça promet !

UN NOUVEAU PARI POUR MATTHEW VAUGH

Avec les nouvelles aventures de Kick-Ass, Hit Girl et compagnie, Matthew Vaugh entend bien relancer une franchise qui, selon lui, a sa place dans le paysage cinématographique moderne. Il s’explique : « Tout est dans le titre : ‘’Kick-Ass’’ (= botter le cul, en français). C’est devenu un nouveau genre. Quand on a fait le premier film, tout le monde disait : ‘’vous ne pouvez pas faire un film de super-héros avec des répliques interdites au moins de 18 ans, personne ne voudra voir ça (…). Ça paraissait si fou, mais j’ai osé le faire, car je savais que le film provoquerait de la controverse et que les gens en parleraient, qu’ils l’adorent ou qu’ils le détestent ». Ce nouveau pari sera-t-il gagnant ? Affaire à suivre…