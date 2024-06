C'est une belle surprise de dernière minute, assez inattendue. Le DJ Kungs s'ajoute en effet à la programmation du Chambord Live 2024, de quoi ravir tous les fans d'électro. On ne présente plus le DJ Français, qui nous a fait danser avec ses titres "Never going home" ou "Substitution".

Originaire de Toulon, Valentin Brunel, alias Kungs, s'est fait connaitre en 2016 avec le titre "This Girl", puis avec son premier album "Layers", qui lui permettra de remporter une Victoire de la Musique pour le meilleur album électro / dance. Ce samedi, Kungs retrouvera donc David Guetta sur la scène du Chambord Live, artiste avec lequel il a déjà collaboré. Kungs a notamment déjà assuré ses premières parties en 2016. Et plus récemment, les deux DJs ont collaboré sur le titre "All night long".

Rendez-vous donc ce samedi, dès 17h30 à Chambord. 30 000 spectateurs sont attendus . La soirée démarrera à 17h30, avec en guise de warm up, le duo électro-pop Toukan Toukän. Ils seront suivis par Roszalie, trio de pop indé aux accents 80's.