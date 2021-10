Kylian Mbappé, parrain de l’un des bébés pandas du Zoo de Beauval !

Après Brigitte Macron (marraine de Yuan Meng), Kylian MBappé parrainera l’un des bébés pandas, nés au zoo en août dernier. Le joueur de football parisien sera aux côtés de Zhang Jiaqi, championne olympique, médaille d'or du plongeon 10m synchronisé aux JO de Tokyo 2021. « C'est un honneur pour Beauval que de tels sportifs se penchent sur le berceau de nos bébés pandas, précise le ZooParc. Leur engagement met en lumière, notamment auprès des jeunes, l'importance de la protection des espèces menacées et de la biodiversité ».

Les parrain et marraine des jumelles pandas dévoileront les prénoms chinois définitifs lors d'une cérémonie officielle jeudi 18 novembre. Car pour rappel, pour le moment, elles portent les doux noms de Petite Neige et Fleur de coton.

Quels prénoms ?

« La tradition veut que tous les pandas du monde portent des noms chinois, avec des significations toujours magnifiques », explique le Zoo. Les internautes vont alors être sollicités pour choisir les prénoms des deux jumelles.

Une liste de 10 propositions de noms est mise en ligne ce mercredi 20 octobre sur le site du ZooParc de Beauval. Anfu et Anqi, Huanxi et Huanle, ou encore Hehuan et Yuanying sont proposés. Il est alors possible de voter en ligne !