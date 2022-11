L'acteur Aaron Taylor-Johnson est-il le prochain James Bond ?

La rumeur ne cesse d'enfler : l'acteur britannique Aaron Taylor-Johnson serait bien parti pour remplacer le légendaire Daniel Craig dans le rôle du prochain James Bond. Comme le révèlent plusieurs médias anglais relayés par TF1, le comédien âgé de 32 ans aurait passé une audition secrète pour le rôle de 007 en septembre dernier.

Cette audition, qui s'est déroulée aux Pinewood Studios, se serait avérée concluante puisqu'Aaron Taylor-Johnson aurait impressionné la productrice Barbara Broccoli. "Aaron est allé faire un test d'écran pour être le prochain Bond en septembre et les producteurs et Barbara l'ont adoré. Il fait désormais partie des favoris", a déclaré une source au tabloïd The Sun.

Un nouveau James Bond plus jeune ?