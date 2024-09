L'actrice Maggie Smith, alias Professeur McGonagall dans Harry Potter est décédée

Les fans d'Harry Potter mais aussi de Downton Abbey sont en deuil ce vendredi 27 septembre 2024. Nous avons en effet appris le décès de l'actrice Britannique Maggie Smith à l'âge de 89 ans. C'est sa famille qui a annoncé la triste nouvelle.

De Sister Act à Harry Potter en passant par la série Downton Abbey

C'est en 1958 qu'elle débutera sa carrière sur grand écran. Elle jouera nottament au côté d'Elisabeth Taylor dans Hotel International en 1963, sera dirigée par Steven Spielberg dans le film Hook et la Revanche du Capitaine Crochet. Elle a aussi joué une mère supérieure au côté de Whoopi Goldberg dans Sister Act et la suite Sister Act 2.

Mais c'est bien la saga Harry Potter qui lui offre un rayonnement international. A partir de 2001, elle incarne la professeur Minerva McGonagall qui enseigne les métamorphoses. Elle est aussi directrice adjointe de l'école et directrice de la maison Gryfondor, à laquelle Potter et ses amis appartiennent. Elle fait également partie de l'ordre du Phénix, fondé par le directeur dans l'objectif de contrer Voldemort et ses partisans.

En 2010, c'est aussi la série Dowton Abbey qui confirmera sa célébrité avec son rôleViolet Crawley, comtesse douairière de Grantham. Ce qui lui permet de remporter de nombreux prix.

Maggie Smith sera aussi choisie quelques mois avant sa mort pour être égérie de la marque de luxe Loewe pour une collection de sacs.