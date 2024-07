Les députés de la XVIIe législature feront leur entrée à l’Assemblée nationale ce jeudi. Parmi eux : un certain François Hollande, dont la rémunération pose question. Le nouveau député de la Corrèze a déjà été député et touche donc jusqu’ici une retraite pour son mandat de parlementaire, à un peu plus de 6200 euros net par mois. Alors cela veut-il dire que François Hollande va cumuler retraite de parlementaire et indemnités pour la même fonction ?

Non ! Évidemment, l’actuel député de la Corrèze va perdre sa retraite de parlementaire, au profit donc de son nouveau salaire, plus faible, à hauteur de 5975 euros net par mois. Il est bien entendu impossible de cumuler un salaire et une retraite pour le même métier.

Parlementaire et ancien président, même combat ?

Cependant François Hollande devrait tout de même avoir le droit de cumuler son indemnité pour son activité de parlementaire avec d’autres sources de revenus. Comme par exemple sa retraite de président de la République, pour laquelle il touche 5553 euros par mois. Comptez également sa retraite de magistrat à la Cour des comptes, à hauteur de 3591 euros. Et enfin, environ 240 euros pour ses différents mandats locaux.

Et ce n’est pas tout. Puisque, comme les autres députés, François Hollande est en droit de réclamer plusieurs avantages en nature. Comme le remboursement de ses frais de taxis, de restaurant, de téléphone ou encore de matériel informatique. Il peut également demander le financement d’une carte SNCF, afin de couvrir de façon illimitée ses voyages en tant que député.

Enfin, François Hollande peut, en sa qualité d’ancien président, employer deux chauffeurs avec une voiture, des locaux et des collaborateurs. Malgré tout, le nouveau député devra saisir le déontologue de l’Assemblée nationale pour clarifier ses activités en tant qu’ancien président et député, qui peuvent être trop proches et donc poser un problème de déontologie.