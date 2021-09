L’Angers Geekfest revient pour une deuxième édition !

Le festival a vu le jour l’an dernier, sous l’initiative de Destination Angers et de Lenno. Et malgré le contexte sanitaire difficile, 8500 festivaliers ont été enregistrés ! Les organisateurs espèrent en réunir tout autant ce week-end, autour de 130 exposants, et 10 espaces d’animations.

La thématique de cette année est « Magie et Sorcellerie », un univers qui couvre l’ensemble de la pop culture, et qui touche toutes les générations. Il y en aura pour tous les goûts : de la littérature, du cinéma, de la bande dessinée, des jeux vidéos, ou encore des jeux de plateau…

Animations et rencontres

Plusieurs expositions seront présentées au public, et notamment l’une sur les costumes et accessoires de la série Viking. 22 conférences sont également programmées, et notamment « l’absurde selon Kaamelott », « Magie et webculture : une histoire d’amour », « comment la saga Harry Potter a changé nos vies ? », ou encore « les créatures fantastiques de J.K.Rowling ».

Plus de 40 invités sont également attendus, et parmi eux des Youtubeurs : Gastronogeek, Domittor, ou VeryFrenchTrip.

Pour rappel, le pass sanitaire sera exigé à l’entrée du festival. Les plus de 18 ans devront présenter un certificat de vaccination complet, un test PCR ou antigénique négatif, ou un certificat de rétablissement de la Covid-19.