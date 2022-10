L’Angevine Flavie Peartree, passionnée de bricolage, sort son premier livre !

Depuis toute petite, Flavie Peartree bricole. D’abord avec son père, puis seule dans son appartement d’étudiante.Cette passion, elle décide de la mettre à profit en lançant pour la première fois une page Instagram spécialisée dans la création de mobiles pour bébés. Un projet qui fonctionne bien, mais qui ne permet pas à Flavie d’assouvir ses envies de créer.

C’est ainsi qu’est né, il y a trois ans et demi, un autre compte Instagram, “Flavie Peartree”, dans lequel elle donne des idées de projets à réaliser soi-même, appelés DIY, “Do It Yourself”. Une page qui rassemble aujourd’hui plus de 82 000 abonnés.

Accessible à tous

Face à ce succès, on lui propose d’écrire son propre livre, dans lequel l’Angevine peut distiller ses bons conseils : Petit mobilier à créer.