Le bug a duré des heures. ChatGPT, intelligence artificielle générative très plébiscitée ces derniers mois, a connu un dysfonctionnement important cette semaine. Sur le forum d’OpenAI, entreprise à l’origine de l’outil, plusieurs utilisateurs se sont plaints de réponses qui n’avaient aucune sens. L’un d’eux explique qu’à une question posée à ChatGPT, la réponse apportée par l’IA était la suivante : « L'argent pour le bit et la liste est l'un des étrangers et l'internet où la monnaie et la personne du coût est l'un des amis et la monnaie »

Le bug, qui a duré des heures, a été résolu par OpenAI ce mercredi matin. Mais sans que l’entreprise n’apporte plus de détails sur la nature du dysfonctionnement ! L’usage de l’IA peut en tout cas de nouveau se faire normalement.