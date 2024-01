L'eau du robinet devrait coûter plus chère

Elle ferait partie des moins chères d’Europe mais va malheureusement augmenter : le prix de l’eau du robinet. Une mauvaise nouvelle annoncée par la fédération des entreprises privées de l’eau (FP2E).

Pourquoi cette énième hausse ? Selon le président de de la FP2E, depuis les années 2000, on serait de plus en plus nombreux à économiser l’eau en France.

À cette infomration s’ajoute le Plan Eau du gouvernement, qui a pour objectif de faire économiser aux collectivités 10% d’eau d’ici 2030. Dernière explication : la sécheresse liée au changement climatique, qui rend forcément l’eau plus rare.

Avec toutes ces réductions de volume, la fédération des entreprises privées de l’eau a peur qu’il soit de plus en plus difficile de pérenniser le financement du réseau en France.

Néanmoins pour le moment, il n'y a pas de chiffres précis à donner en ce qui concernent ces futures augmentations. En effet, le prix de l’eau dépend, entre autres, de la ville où on habite, ou des fuites qui peuvent y avoir sur le réseau.