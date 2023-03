L’EHPAD de Taillegrain à Bourges fait le buzz sur Tik Tok

En février dernier, les internautes découvraient l’EHPAD de Taillegrain de Bourges, à travers une vidéo publiée sur le réseau social TikTok. On y découvrait des résidents faire une reprise du titre « Confessions nocturnes » de Diams et Vitaa. Cette vidéo est issue d’un atelier, mis en place auprès des résidents par deux aides-soignantes, Élodie Mandler et Chloé Simonet .

Si l’engouement était au rendez-vous pour le personnel de l’EHPAD et ses résidents, il l’était également pour les internautes.

Plus de 3 millions de vues

La reprise de Diam’s et Vitaa enregistre à l’heure actuelle plus de 3 millions de vues ! Un succès inattendu pour Chloé. « On pensait que ça allait être plus de vues que la moyenne parce que forcément ça sort du commun et ce n’est pas ordinaire de voir des personnes âgées sur TikTok. Mais autant, on ne pensait vraiment pas (…). Il y a énormément de commentaires positifs et d’encouragements, de commentaires bienveillants ».