L'enseigne Habitat placée en liquidation judiciaire, près de 400 emplois supprimés en France

À peine 10 jours après son placement en redressement judiciaire, l'enseigne d'ameublement Habitat a été fixé sur son sort par le tribunal de commerce de Bobigny. Suite à de graves difficultés financières, il a été décidé de placer Habitat en liquidation judiciaire. Le rideau tombera définitivement sur les 25 magasins installés en France. Pas moins de 383 emplois seront supprimés. Pour le moment, les dates de fermetures des magasins ne sont pas connus.

Pour les clients qui avaient commandé récemment un article sur le site internet de l'enseigne Habitat et qui n'ont rien reçu, ils doivent se déclarer le plus rapidement possible comme créanciers du groupe Habitat. En effet, le tribunal de commerce de Bobigny avait désigné des mandataires chargés de passer au crible la situation financière de l’entreprise et de vérifier aussi la situation des clients ayant commandés des articles auprès de l'enseigne. Il vous suffit de remplir un formulaire sur ce site : habitat.procedurecollective.com

Fondé en 1964 par le designer britannique Terence Conran, les difficultés de l'enseigne d'ameublement n'étaient pas nouvelles. En 2019 déjà, Habitat était en perte nette lors de sa mise en vente par le groupe Cafom. En 2020, elle avait été rachetée par l'entrepreneur-investisseur Thierry Le Guénic.