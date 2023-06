L'ex Premier ministre italien, Silvio Berlusconi est décédé

Il était surnommé "Il Cavaliere". Silvio Berlusconi est décédé, ce lundi 12 juin, à l'âge de 86 ans. L'ex Premier ministre italien - il avait exercé ce pouvoir trois fois, en 1994, entre 2001 et 2006, puis entre 2008 et 2011 - était atteint d'une leucémie chronique et d'une infection pulmonaire. Il avait d'ailleurs été admis à l'hôpital à ce sujet, en avril dernier, pendant près de six semaines. Il était de nouveau hospitalisé à Milan, ce vendredi 9 juin.

L'homme politique avait eu mille vies. Vendeur d'aspirateurs, animateur de boites de nuit, il avait aussi été dirigeant du Milan AC et magnat des médias. C'est lui qui avait lancé la chaîne La Cinq en France, dans les années 1980. Silvio Berlusconi avait aussi défrayé la chronique judiciaire. Il avait été poursuivi dans une vingtaine d'affaires pour corruption , fraude fiscale, faux en bilan ou encore finance illicite de parti politique.