L’exposition des météorites à Angers : une idée cosmique pour les vacances

Le 3 juin 1822, dans le quartier de la Doutre, rue Gauvin à Angers, tombait une météorite. Deux-cents ans plus tard, la Ville a décidé de célébrer cet événement à travers une exposition, intitulée Météorites, entre ciel et terre. Il s’agit d’une adaptation de l’exposition du Muséum national d’histoire naturelle.

Une expo pédagogique

« Dans l’exposition, il y a des choses à voir mais aussi pas mal de contenus, qu’ils soient écrits ou en vidéo », explique Benoit Mellier, responsable des collections au Muséum des histoires naturelles d’Angers. « C’est une exposition qui vise à expliquer au public de manière très pédagogique les tenants et aboutissants des météorites : d’où viennent-elles, pourquoi certaines tombent-elles sur Terre, quels sont les différents types de météorites, pourquoi c’est dangereux, etc… »

On le sait, de nombreuses œuvres issues de la pop-culture s’inspirent des mythes liés aux météorites pour insuffler stress, peurs et angoisses aux spectateurs. Et la question brûle les lèvres des plus anxieux : une météorite finira-t-elle détruire la Terre ? « Il ne faut pas avoir peur, mais la malchance peut arriver », répond Benoit Mellier, rappelant que l’on n’avait jamais recensé de victimes humaines suite à la chute d’une météorite. La plupart du temps, les victimes collatérales sont d’ordre matériel.

Pluie de météorites en Russie

Néanmoins, le responsable des collections au Muséum des histoires naturelles d’Angers revient sur deux anecdotes : « une fois aux États-Unis, une météorite est tombée dans une maison, elle a ricoché sur un mur et est venue frapper la hanche d’une dame allongée sur son canapé. Elle s’en est tirée avec un gros hématome ». La seconde anecdote, plus impressionnante, remonte à 2013, quand une pluie de météorites était tombée sur la ville de Tcheliabinsk, à l’est de la Russie, faisant un millier de blessés, la plupart victimes de bris verre suite à l'éclats des fenêtres.

Pour en revenir à l’exposition, celle-ci est faire pour toute la famille. Le sujet des météorites intéresse justement le grand public, puisque Vigie-ciel, un dispositif citoyen d’observation du ciel, est aussi présenté. « Sur ce dispositif, les gens mentionnent ce qu’ils voient dans le ciel, et, par observations croisées, on arrive à déterminer les zones de chute, cela permet de retrouver les météorites au sol. Et à une échelle plus scientifique et professionnelle, on a des réseaux d’observatoire qui scrutent le ciel en permanence. Il y a même des outils très puissants qui observent les météores et les astéroïdes dans le ciel, et peuvent déterminer précisément leurs trajectoires », explique Benoit Mellier, qui rassure : « il n’y a pas de risques car on n’a pas connaissance d’un gros objet qui menacerait directement la Terre. »

On peut donc continuer à sortir de chez soi sans avoir peur, et se rendre au Muséum des sciences naturelles d’Angers pour aller découvrir l’exposition Météorites, entre ciel et terre. C'est jusqu'au 7 juillet 2024.