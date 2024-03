L’Héritage Goldman : l’orléanaise Harlow a chanté grâce à Vibration au Dôme de Paris

L’orléanaise Harlow a fait sa première grande scène avec le taulier Michael Jones Crédit : Jeremy Desmoulins

Elle travaille dans la communication et n’a jamais fait de grande scène. Harlow a remporté le concours Vibration pour chanter avec l’Héritage Goldman, ce mardi 5 mars, devant 6 000 spectateurs. Reportage dans les coulisses du show.

C'est un beau cadeau que l'on vous proposait ces derniers jours sur Vibration. Chanter devant 6 000 personnes, dans l'une des plus belles salles parisiennes : le Dôme de Paris. Mais ce n'est pas tout. Vous aviez la possibilité de partager la scène avec l'Héritage Goldman. Le principe était simple, il suffisait de nous envoyer une démonstration de vos talents vocaux, et le meilleur l'emportait.

C'est Mélanie Chauchis, alias Harlow, qui a remporté ce concours. Elle est auto-entrepreneuse en communication et n'a jamais fait de grande scène.





Harlow au Dôme de Paris quelques heures avant le début du spectacle Crédit : Jeremy Desmoulins

Harlow est passionnée de musique depuis son plus jeune âge. A force de chanter dans sa chambre, l'idée lui est venu, de développer un peu plus son talent. Elle s'est enregistrée, a posté des vidéos sur Internet, et a passé des castings. Après avoir tenté The Voice et la Nouvelle Star sans succès, elle a entendu parler du concours Vibration pour chanter avec l'Héritage Goldman. Et cette fois-ci, c'était la bonne !

C'est très stressé, qu'Harlow a posé le pied sur l'immense scène du Dôme de Paris. Elle est accompagnée de sa meilleure amie et de sa mère Claudie. Sa mission, chanter le dernier morceau du concert : "Puisque tu pars". Elle répète son morceau plusieurs fois, épaulée par les chanteurs professionnels et par le leader de la troupe Michael Jones.

Pierre Garnier, gagnant de la Star Academy 2023 au côté de notre orléanaise Harlow Crédit : Jeremy Desmoulins

De nombreux invités surprises tout au long de la soirée Il est 20H30, le show débute avec Cephaz qui entonne, devant un Dôme de Paris comble, "Encore un matin". En coulisse, Harlow est un peu anxieuse. La pression monte. Pour la faire retomber, elle s'enferme dans sa loge et répète inlassablement son passage. Dans les couloirs, les artistes courent vers la scène. Derrière une des portes entrouvertes, surprise, le gagnant de la Star Academy, Pierre Garnier, se prépare à monter sur scène. Il a été invité par Michael Jones, pendant l'émission de TF1, pour interpréter "Je te donne". Généreusement, Pierre la rassure sur son futur passage et prend une photo avec elle. La soirée se poursuit avec notamment le passage de Carla Lazzari, ancienne candidate française à l'Eurovision Junior.