« L’Hymne à l’amour », chanté par Céline Dion aux JO de Paris, enfin disponible !

C’était l’un des moments forts de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, le 26 juillet dernier : Céline Dion reprenait « L’Hymne à l’amour », d’Edith Piaf, depuis la Tour Eiffel. Deux mois et demi plus tard, le titre est enfin disponible depuis ce jeudi 10 octobre minuit ! L’occasion de revivre ce moment magique, suspendu dans le temps, qui venait clôturer la cérémonie. L’interprétation marquait aussi le retour de Céline Dion, éloignée de la scène depuis des années en raison de la maladie.

L'anniversaire de la mort de Piaf

La date du 10 octobre pour dévoiler cette reprise n’a pas été choisie au hasard. Ce jeudi marque en effet le 61ème anniversaire de la mort d’Edith Piaf, décédée en 1963 à l’âge de 47 ans. D’autres titres issus des Jeux Olympiques de Paris et très attendus par les fans sont déjà disponibles : Nightcall, repris par Angèle et Phoenix aux côtés de Kavinsky, ou encore Parade, le thème officiel des Jeux créé par Victor Le Masne. A quand le medley d’Aya Nakamura et de la Garde républicaine ?