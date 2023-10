L’industrie pharmaceutique recrute en Centre-Val de Loire !

Du 2 au 6 octobre dernier s’est tenue la 2ème édition de la Semaine des métiers de l’industrie pharmaceutique ; un rendez-vous qui vise à promouvoir la filière, et à séduire de nouveaux collaborateurs. Car les entreprises manquent de bras !

Depuis la fin du COVID, le secteur connait un fort rebond d’activité. Selon le Grepic, qui regroupe la cinquantaine de laboratoires et façonniers présents en Centre-Val de Loire, 90% des sites vivent aujourd’hui une croissance à 2 chiffres. « Cette forte reprise est liée à la volonté du gouvernement de relocaliser certaines productions de médicaments stratégiques, pour retrouver une souveraineté sanitaire qui nous a pénalisé pendant la crise du COVID », nous explique Fabrice Coriton, président du Grepic.

Métiers en tension

Donc tout ça se traduit par des investissements et par du recrutement. Mais ce n’est malheureusement pas si simple que ça. « La majorité des sites souffre aujourd’hui des difficultés de recrutement, poursuit Fabrice Coriton. Ça va des recrutements sur des équipements de procédés de fabrication de médicaments, et les postes vraiment en tensions ce sont les postes de conducteurs de ligne, de techniciens de maintenance, d’ingénieurs en qualification et de pharmaciens ».

A l’image de Delpharm en Indre-et-Loire. Le site de Chambray-les-Tours va produire des seringues préremplies aseptiques. Le lancement est prévu en 2024, avec une perspective d’une hausse de 10 à 15% du chiffre d’affaires de l’entreprise. Le coût de l’investissement s’élève à 28 millions d’euros. Au total, une quarantaine de personnes sont recherchées, avec ou sans CV. Les candidats retenus suivront ensuite une formation de 8 semaines.

Salaires élevés

Longtemps dénigrée, la branche de l’industrie n’a pas toujours eu bonne presse, notamment la branche pharmaceutique accusée de faire énormément de profit. Pourtant, les atouts sont nombreux selon le président du Grepic. « Vous travaillez dans une industrie qui est propre, dans des conditions d’hygiène au top. C’est une branche industrielle où les salaires sont élevés. On a tous les atouts. Maintenant il faut qu’on arrive à rendre cette industrie plus attractive que ce qu’elle n’est aujourd’hui ».

En Centre-Val de Loire, l’industrie pharmaceutique représente plus de 8300 employés, soit 9% des effectifs nationaux. Les personnes intéressées par le secteur sont invitées à se tourner vers Pôle Emploi pour connaitre les offres proposées.