L’infini au cœur du festival Quatre coins du mot à La Charité-sur-Loire

C’est un des temps forts de la Cité du mot à La Charité-sur-Loire dans la Nièvre. La 14e édition du festival Quatre coins du mot se tient jusqu’à dimanche. Avec comme chaque année un mot-clé : infiniment. « On essaye d’attraper l’air du temps, on a l’envie de lever les yeux, de changer d’échelle, et de se tourner vers des choses qui nous dépassent, qui sont pleines de forces, de dynamiques », explique le directeur de la Cité du mot, Philippe Lemoine.

Des thématiques en lien avec l’infini seront développées pendant ces quelques jours : les étoiles, l’univers, le transhumanisme, l’infiniment petit… D’ailleurs, le physicien et philosophe Etienne Klein viendra en parler. C’est l’un des multiples invités du festival. Au total, une soixantaine de rendez-vous sont programmés : spectacles, lectures, expositions, jeux, concerts…

Et ne vous y trompez pas, le festival n’est pas élitiste, au contraire. « Ce n’est pas festival littéraire mais un festival autour des mots, qui s’adresse à tous », affirme Philippe Lemoine. Pour preuve une fête de quartier est organisée ce mercredi avant une séance de cinéma en plein-air avec Toy Story, qui parle justement de « l’infini et de l’au-delà ! ». Philippe Lemoine invite le public à pousser la porte. « Il y a des spectacles, des conférences, dans le cloître, il y a un planétarium pour découvrir l’histoire de l’univers, une exposition autour de la BD », égrène-t-il.

Informations et programmation sur le site de la Cité du mot.