L'influenceur Hasbulla, surnommé "mini Khabib", a été arrêté par la police en Russie

Son visage ne vous est sûrement pas inconnu. Suivi par des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, l'influenceur russe Hasbulla Magomedov, aussi connu sous le pseudonyme de "Mini Khabib" (en référence au champion de MMA Khabib Nurmagomedov, ndlr), a été arrêté par la police pour avoir participé à un rodéo urbain pour célébrer le mariage d’un ami sur une route au Daghestan, en Russie, comme le révèlent Le Parisien et plusieurs médias étrangers.

Des sanctions administratives

Atteint de rachitisme (une maladie similaire au nanisme due à une carence en vitamine D et calcium qui provoque une réduction de la croissance des os et des cartilages), le jeune homme a en effet été interpellé avec toute son équipe pour plusieurs infractions au Code de la route. Husbulla a par la suite été libéré après plusieurs heures de garde à vue. Bien qu'il ne conduisait aucun des véhicules impliqués, l'homme aux 8 millions d'abonnés sur Instagram risque tout de même des sanctions administratives. "Cela ne se reproduira plus. Nous demandons pardon", a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.