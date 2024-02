Les ambitions et les objectifs sont élevés pour cette deuxième édition, d’autant plus avec tout ce qui est organisé. « On veut faire connaître le milieu du tattoo aux personnes, et donner l’envie aux jeunes de se lancer dans ce métier ». À Orléans, Arnaud veut « créer une convention qui plaise, avec des tatoueurs d’exception et pouvoir faire le plus d’entrée possible ». Il l’assure, « l’édition 2025 sera encore plus lourde ! »