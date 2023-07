L’Open d’Orléans devient le CO’Met Orléans Open

Nouvelle salle, nouveau challenge, nouveau chapitre… Comme vous le savez peut-être, le tournoi de tennis ATP Challenger d’Orléans n’aura pas lieu cette année au Palais des sports, comme habituellement, mais dans la toute nouvelle Arena CO’Met… L’Open d’Orléans entre ainsi dans une nouvelle dimension, et va donc pour l’occasion changer de nom. Il devient le CO’Met Orléans Open. « Il nous fallait avoir un budget plus conséquent, donc il fallait avoir des partenaires qui s’affichent, nous explique Didier Gérard, directeur du tournoi. Il est normal qu’on insiste sur le lieu. C’est aussi une façon de flécher le futur public ».

Les organisateurs du tournoi auront désormais un outil flambant neuf, ouvrant le champ des possibilités pour l’accueil du public. Des nouvelles animations sont donc à prévoir, comme un mini court de tennis pour les enfants ; « un « urban tennis » pour les enfants sur le parvis, poursuit Didier Gérard. Avant, on ne pouvait pas le faire parce qu’on était en hyper centre.

Côté tarifs, le changement de salle ne devrait pas se répercuter sur le prix des billets, assure le directeur du tournoi, même si une légère, très légère hausse de la billetterie, est tout de même annoncée. « La billetterie n’a pas augmenté depuis l’origine, et là on l’a augmenté d’un ou deux euros (…) rien de méchant, parce qu’encore une fois je veux que l’Open soit orienté à la fois pour le public et les partenaires ».

À noter que les qualifications les 24 et 25 septembre se dérouleront au club de Saint-Cyr-en-Val, et seront gratuites et ouvertes à tous. La 18ème édition de CO’Met Orléans Open se tiendra du 25 septembre au 1eroctobre. La billetterie devrait ouvrir à la mi-juillet, mais aucune date officielle n’est pour le moment annoncée.