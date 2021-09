L'Open de Tennis d'Orléans est enfin de retour

Emotion forte hier soir pour le patron de l'Open d'Orléans qui a officiellement présenté la 16ème édition du tournoi après deux ans d'absence. Ce sont les partenaires dit-il qui ont permis que cet évènement ne meutrt pas de la crise santiaire. La Mairie d’Orléans avait renouvelé son partenariat avec l’Open d’Orléans jusqu’en 2024. Les autres partenaires institutionnels avaient eux aussi apporté rapidement leur soutien.

Tournoi ATP CHALLENGER 125, l'Open d'Orléans est le 6 ème tournoi ATP Français après les ATP 250 de Marseille, Montpellier, Lyon et Metz et le Masters 1000 de Paris. Didier Gérard, créateur et directeur de l’Open d’Orléans, peut une nouvelle fois cette année compter sur l’aide de son ambassadeur, Sébastien Grosjean, qui sera présent à partir du 27 septembre. Retrouvez ici l'interview en intégralité de Didier Gérard, le diecteur de l'Open d'Orléans.