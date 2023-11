L’Opéra Garnier et le château de Versailles privatisés : ce couple d'Américains s’offre 'le mariage du siècle" à plus de 50 millions d'euros (vidéo)

Un mariage démesuré. Une riche héritière américaine nommée Madelaine Brockway vient de dire "oui" à son compagnon Jacob LaGrone lors d'un mariage totalement colossal à plus de 59 millions de dollars (54 millions d’euros), comme le dévoilent plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Pour son mariage qui avait lieu 18 novembre dernier à Paris et dans la région parisienne, la fille de Robert ‘Bob’ Brockway, un magnat de l’automobile texan affilié à Mercedes Benz, avait prévu cinq jours de cérémonies.

"Le mariage du siècle"

Au programme ? Une fête grandiose à l'Opéra Garnier qui a été privatisé pour l'occasion et sublimé par une majestueuse décoration florale. Entre 35.000 et 40.000 fleurs ornaient une partie de du palais, confient Kania et Nathan Underwood, fleuristes à Tulipina, "un studio mondial de conception florale de luxe et d'organisation d'événements basé à New York", révèle BFMTV, soit "à peu près 2.000 kilos de fleurs" pour une somme supérieure à "100.000 euros".

Le lendemain, les jeunes mariés et leurs invités se sont rendus au château de Versailles, également privatisé, pour un nouveau dîner et pour y passer la nuit. Au réveil, la joyeuse troupe s'est rendue à la tour Eiffel pour un brunch avant de finir la journée sur une péniche. Les invités ont également eu le privilège d'être accueillis dans une suite de la Maison Chanel où ils ont pu fabriquer leur propre sac.

La "vraie" cérémonie de mariage a quant à elle eu lieu au château de Villette de Condécourt (Val-d’Oise), où les mariés ont effectué leur première danse lors d'un show privé d’Adam Levine des Maroon 5. Le spectacle s’est poursuivi dans la nuit par un spectacle de drones lumineux avec les initiales du couple dans le ciel.