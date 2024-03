Certaines règles devraient changer dans les restaurants, les cantines ou encore dans les endroits où l'on peut commander et se faire livrer. En effet, depuis jeudi dernier, l’origine des viandes est obligatoire pour tous les produits qui sont transformés.

Une mesure qui cible particulièrement les viandes achetées qui sont déjà cuisinées ou préparées, comme, par exemple, les nuggets. Et cela concerne tous types de viandes : bovine, porcine, volailles. En effet, auparavant, l’obligation ne concernait que les viandes crues.

Si la règle n’est pas respectée, cela peut couter 1500 euros pour une personne physique, et cela peut même monter jusqu'à 7500 euros pour une personne morale.

Et attention il vaut mieux pas jouer avec le feu, quand on sait que le ministère de l’Économie a renforcé les contrôles ces derniers temps. Par ailleurs, la semaine dernière, il a assuré que plus d’un quart des établissements qui avaient été contrôlés étaient « en anomalie » au sujet de l’origine française de leurs produits.