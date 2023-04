La 45e édition du Tour Nivernais Morvan s’élancera de Garchizy

On connaît le parcours du Tour Nivernais Morvan. Comme chaque année, il y aura cinq étapes. Un parcours « assez simple », selon Raphaël Deschamps président du comité d’organisation. « Il n’y a pas d’étape dans le Morvan », précise-t-il avant d’ajouter que « ce sont les engagés qui font la course et le parcours peut s’avérer très dur s’ils font une course débridée ».

17 équipes sont engagées pour l’instant, des coureurs élites, autrement dit, le palier avant l’échelon professionnel. L’épreuve, elle, est faite « pour les baroudeurs, des cyclistes polyvalents », estime Raphaël Deschamps.

Les étapes

15/06 Garchizy – La Machine (161 km)

16/06 Saint-Pierre-le- Moutier Lucenay-lès-Aix (150 km)

17/06 Dornecy – Donzy (163 km)

18/06 Sermoise-sur-Loire – Challuy (7,6 km) contre-la-montre

19/06 Neuvy-sur-Loire) Marzy (98 km)

Tout le programme, carte, horaires de passage sont à retrouver sur le site de la course.