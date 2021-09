La 91ème Foire d’Auxerre a lieu jusqu’à lundi !

La rentrée est marquée par la reprise des foires expositions, dont celle d’Auxerre qui s’apprête à accueillir plusieurs milliers de visiteurs sur quatre jours. L’an dernier, l’événement avait enregistré 10 000 visiteurs ; un chiffre en baisse en raison de la crise sanitaire. Habituellement, l’événement attire 20 à 30 000 personnes.

Auxerrexpo espère donc cette année retrouver les chiffres d’avant la pandémie, même si le pass sanitaire est la condition sine qua non pour pouvoir se rendre à la foire. Tous les univers seront une fois de plus représenté (loisirs, habitat, gastronomie, ou automobile).

Et côté animations, des concerts sont programmés. Dès ce vendredi, Pierpoljak sera sur scène à partir de 21 heures. Sont également attendus le duo Raphael Denise, le jeune groupe OASHA, la troupe du spectacle cabaret La Ruche Gourmande, et l’orchestre éclipse. À noter par ailleurs qu’un espace enfant avec des jeux gonflables est également à disposition, ainsi qu’un pôle de réalité virtuelle avec six attractions.