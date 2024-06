La "Barbichette Song" d’Afida Turner tient son clip !

"Barbichette, tu m’la tiens, j’te la tiens… Oh yeah !". Impossible de passer à côté de ces paroles (légendaires) découvertes fin février, lors de la diffusion de la finale de "LOL qui rit sort". Le jeu animé par Philippe Lacheau diffusé sur Prime Video et qui réunit plusieurs célébrités avec pour objectif de ne pas rire, s’était terminé sur un duel Audrey Lamy – Redouane Bougheraba.

Le comédien marseillais, qui avait tenu bon jusque-là, avait craqué au moment de l’arrivée sur le plateau d’Afida Turner. Micro en main et tenue moulante paillettée sur elle, elle avait revisité le jeu pour enfant de "la barbichette" avec sa "Barbichette Song", une chanson complètement lunaire, devenue un mème sur Internet.

Et pour ceux qui n’ont pas assez profité de sa prestation, le clip est désormais disponible ! Un clip dont les images ont été entièrement générées grâce à l’intelligence artificielle et qui résulte sur un cocktail étonnant : une chanteuse aux airs de Barbie, des soucoupes volantes et des paysages lunaires en toile de fond, le tout dans des tons roses et violets omniprésents. Une vidéo à l’image de son interprète : complètement barrée !