La carrière d’Aubigny ou la cathédrale à l’envers

C’est une sortie possible pendant ces vacances scolaires de printemps. A Taingy, petite commune située à une trentaine de kilomètre en-dessous d'Auxerre, une magnifique carrière est à découvrir. « Il y en avait 16 sur le canton », explique Claudette Testard, guide depuis 20 ans. Celle d’Aubigny a vu son exploitation commencer au 1er siècle et se terminer en 1939.

La pierre extraite a permis la construction de nombreux bâtiments : les cathédrales d’Auxerre et de Sens mais aussi l’Hôtel de ville de Paris, l’Opéra Garnier notamment. « Cette pierre très blanche, fine, homogène, est très facile à travailler », explique Claudette Testard.

La cathédrale à l’envers

A l’intérieur, le paysage est époustouflant. « On a ce qu’on appelle un petit balcon d’où on fait découvrir aux visiteurs la profondeur des lieux, on l’appelle la cathédrale à l’envers », assure-t-elle. Les visiteurs qui peuvent aussi s’essayer à la taille de pierre. Un animateur explique comment utiliser des ciseaux à pierre et un marteau et chacun peut faire son petit chef-d’œuvre et repart avec.

Par ailleurs, à partir du mois de juin, ils pourront visiter la carrière grâce à une application dédiée où on retrouvera du contenu audio, des vidéos, des jeux, etc…