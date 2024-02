La chronique ciné d’Iris : "Chien et Chat", "Vivants" et "Bob Marley : One love", on vous aide à choisir

"Bob Marley : One love", "Chien et Chat", "Vivants", au cinéma à partir du 14 février.

Et on commence avec une comédie réservée au plus jeunes : Chien et chat. Et j’insiste sur le « aux plus jeunes »...

Parce que le casting de Frank Dubosc, à Philippe Lacheau en passant par les voix d’Artus ou Inès Reg ne vous induisent pas en erreur... Chien et chat est l’histoire du périple improbable de Chichi, un chien des rues complice malgré lui d’un cambriolage, et de Diva, une petite chatte influenceuse pourrie gâtée ; de la course de leur maitre et maitresse respectif pour les récupérer, eux-mêmes pourchassés par un flic ultra zélé....

Ecrit, réalisé et joué par Reem Kherici, à qui on devait les plutôt réussis Paris à tout prix et Jour J, on s’attendait à une comédie plus mordante (le thème de l’animal influenceur ouvrant à lui seul une autoroute de vannes).

Mais les animaux (qui parlent) en image de synthèse d’une qualité trop inégale pour se laisser prendre par le récit et un humour à tendance scatologique... a tôt fait de réduire à néant tous nos espoirs.

Les tout petits rigoleront bien ; leurs parents, c’est beaucoup moins sûr.