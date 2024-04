La Chronique ciné d’Iris du 17 avril : "Civil War", "Ici et là-bas", "The Greatest Hits", on vous aide à choisir

"The Greatest Hits" sur Disney +, "Civil War" et "Ici et là-bas", au cinéma le 17 avril.

Et on commence avec l’un des coups de cœur de ce début d’année : Civil War, avec Kirsten Dunst (Spider-Man, Melancholia), notamment.

Elle joue Lee, une photographe de guerre hantée par les images qu’elle a prises tout au long de sa carrière.

Avec son équipe (un reporter shooté à l’adrénaline, une jeune stagiaire et un vieux de la vieille, qui n’est plus aussi alerte), ils vont tenter de rejoindre Washington depuis New York pour interviewer le président, alors que les Etats-Unis sont déchirés par la guerre civile.

1380 km sépare les deux villes, et les factions embusquées le long des routes éventrées, tirent à vue sur les journalistes.

Aux commandes de ce Civil War, Alex Garland, le scénariste de 28 jours plus tard. L’univers postapocalyptique dans lequel il plonge le spectateur n’est d’ailleurs pas sans rappeler les ambiances angoissantes des meilleurs films de zombies : des images choc et une tension qui ne vous lâche pas, pour une plongée dans ce que l’humain peut faire de pire.

L’occasion pour la photographe (et le spectateur) de s’interroger sur le sens de son métier ; son témoignage est-il encore entendu et pris en compte afin ne pas reproduire les mêmes erreurs ? Un questionnement finalement très ancré dans l’actualité.

Seul bémol : Alex Garland ne s’attarde pas sur les raisons de cette guerre civile et laisse à chacun le soin d’établir sa propre interprétation et son propre parallèle avec la situation de plus en plus polarisée aux Etats-Unis ou ailleurs dans le monde.

De notre côté, on y voit un "joli" résumé de ce que promet d’être le monde, si on n’y prend pas garde.