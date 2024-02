La chronique ciné d’Iris : "Dune: Deuxième partie", "Tombés du camion" et " Spaceman", on vous aide à choisir

Les amateurs l’attendent depuis 2 ans et demi. La suite de Dune, l’adaptation du chef d’œuvre de science-fiction de Frank Herbert par Denis Villeneuve, avec Timothée Chalamet (Wonka) et Zendaya (Spider-Man : No Way Home) dans les rôles principaux, est enfin au cinéma.

Mais le casting de ce Dune: Deuxième partie réunit de toute façon une liste longue comme le bras de star en devenir ou confirmées du grand écran : De Christopher Walken (Voyage au bout de l’enfer) à Javier Bardem (No Country For Old Man), Florence Pugh (Don’t Worry Darling), Léa Seydoux (Mourir peut attendre) ou Austin Butler (Elvis)...

Cette fois-ci, Paul Atreides (toujours en proie à des visions prémonitoires) et Chani combattent aux côtés des Fremen contre les Harkonnen, qui ont éradiqué la famille et le peuple du jeune seigneur...

Oui, dit comme ça, si vous ne vous souvenez mal du premier volet, ça peut faire peur, mais ne vous en faites pas... tout revient très vite.

Toujours aussi sensoriel et superbe, avec son lot de rebondissements, Dune: Deuxième partie a les mêmes qualités et soulève les mêmes réserves que le précédent où l’esthétique prend parfois le pas sur l’émotion.