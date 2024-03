La Chronique ciné du 13 mars : "Les Rois de la piste", "Heureux gagnants", "Dans la peau de Blanche Houllebecq", on vous aide à choisir

Une Chronique ciné 100% comédies françaises cette semaine... Et on commence avec Les Rois de la piste de Thierry Kliffa.

Mathieu Kassovitz, Nicolas Duvauchelle, Ben Attal et Fanny Ardant sont arnaqueurs de mère en fils et petit-fils...

Lorsqu’un cambriolage tourne mal, la famille explose, chacun essayant de se reconstruire dans son coin...

3 ans plus tard, cette smala de bras-cassés est contrainte de se reformer quand une enquêtrice se lance à leur trousse pour récupérer un tableau de maître dérobé pendant le casse, et qui n’a jamais refait surface...

Pas dénuée de défauts, ce qui porte cette sympathique comédie, à la réalisation un peu désuète, c’est son casting :

On sent que Fanny Ardant se régale, Mathieu Kassovitz est drôle dans un rôle plutôt à contre-emploi.

Ben Attal, marche résolument dans les traces de ses parents (Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal) et Laetitia Dosch apporte sa fraîcheur et son humour bienvenus.

Les Rois de la piste ne révolutionne pas le genre, mais on ne passe pas un mauvais moment.