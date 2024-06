La circulation sur la RN 151 perturbée ce mercredi en raison d’un exercice de sécurité civile

Dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques, qui passeront par Châteauroux cet été avec l’accueil des épreuves de tir sportif, un exercice se tiendra de sécurité civile se tiendra ce mercredi à partir de 13h30 sur la RN 151 dans le sens "Route d’Issoudun - A20". Le but : tester les procédures d’intervention des forces de l’ordre et des services de secours, via différents scénarios mis en œuvre tels qu’un accident de la circulation, avec des victimes fictives ou encore un acte malveillant.

Des mouvements de véhicules et des personnels des services d’intervention auront lieu dans le périmètre de la RN 151. La route sera donc fermée entre le PR 56 et le PR 57 et une déviation sera mise en place sur la D920A. La préfecture prévient que les policiers, pompiers et SAMU agiront en conditions réelles et déclencheront donc leurs sirènes. Pas d'inquiétude si vous êtes au volant dans le secteur.