La culture africaine envahit les rues d’Angers

Jumelée avec la ville de Bamako – capitale du Mali – depuis près de 50 ans, Angers souhaite cette année élargir son partenariat avec le continent africain en mettant à l’honneur des pays comme le Sénégal, l’Éthiopie ou plusieurs états du Maghreb. L’événement a été lancée sous l’initiative de la collectivité, mais aussi beaucoup d’associations locales et de partenaires culturels, tels que le Chabada et le Centre National de Danse Contemporaine (CNDC) notamment.

Demandez le programme !

Conseillère municipale à la coopération décentralisée et à Bamako pour la Ville d’Angers, Isabelle Prime assure qu’il y en aura pour tout le monde durant ces dix jours de fête : « d’abord avec un volet concert au Chabada avec une jeune artiste burkinabais. Il y aura aussi du sport avec un après-midi foot, des cours de danse africaine. »

Les activités culinaires seront aussi au programme : « on a la chance que l’Afrique soit remplie de spécialités diverses et variées. Grâce à une association, on aura un petit-déjeuner africain et un atelier culinaire où les habitants pourront participer », détaille Isabelle Prime. Le septième art sera aussi célébré grâce au cinéma « Les 400 Coups », où l’on pourra aller voir des courts-métrages de jeunes réalisateurs algériens. La culture maghrébine sera également représentée avec la reconstitution d’un mariage.

"Voyager sans partir de la France"

L’idée avec les Odyssées africaines, c’est de « passer un bon moment tous ensemble », soutient la conseillère municipale, avec l’objectif de « montrer toutes les richesses qu’on a via nos habitants venant d’horizons totalement différents, et de voyager sans partir de la France. »

Les Odyssées africaines devront revenir ensuite dans deux ans à Angers et prendre la forme d’une biennale. L’an prochain, les États-Unis seront à la fête avec les « Austin Days ».