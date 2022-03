La date de sortie de la série House of the Dragon enfin dévoilée !

Voilà de quoi faire rêver les plus grands fans de Game of Thrones ! HBO a enfin annoncé la date de sortie de House of the Dragon, le préquel de la saga multi-récompensée entre 2011 et 2019. Sur Twitter, la production indique que le premier épisode sera diffusé le 22 août prochain en France sur sa plateforme de streaming. Une série composée de dix épisodes pour revenir 200 ans en arrière et raconter l’histoire de la famille Targaryen.

Plusieurs visuels ont même déjà été dévoilés par HBO sur son compte Twitter. À la distribution, on retrouvera notamment Emma D’Arcy, Matt Smith, Rhys Ifans ou encore Olivier Cooke.