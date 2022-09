La Fondation BPM Group offre une rentrée en musique aux élèves des Élans C

Certains petits chanceux du Loiret vont vivre une rentrée 2022 en musique ! Au sud d’Orléans, les élèves de l’école des Élans C, située à Olivet, vont avoir le privilège de profiter d’une expérience exceptionnelle. La Fondation BPM Group vient en effet de leur offrir des places pour le concert de Kendji Girac !

L’évènement aura lieu ce samedi 3 septembre dans le parc du château de la Motte de St-Cyr-En-Val, à l’occasion de la fête de la St-Sulpice. À noter d’ailleurs que la concession Forza Automobiles sera présente sur place ce même week-end. Pendant deux jours, de nombreuses voitures seront exposées, pour le plus grand plaisir du public.

Acteur majeur de la vie locale, la Fondation BPM Group soutient régulièrement des actions en faveur des enfants malades, autistes et handicapés. Suite aux difficultés financières engendrées par la crise sanitaire, la Fondation BPM Group avait soutenu l’école des Élans C, établissement privé qui permet à tous les enfants de bénéficier de pédagogies alternatives, à leur rythme. En plus de cette aide, des ordinateurs portables avec casques avaient été offerts à 28 élèves l'année dernière.