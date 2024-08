La forteresse de Chinon à l’heure d’Aliénor d’Aquitaine

Un voyage dans le temps. C’est ce qui vous attend à partir de dimanche à la forteresse royale de Chinon en Indre-et-Loire avec Les Médiévales. Petits et grands pourront, au cœur d’un campement d’époque avec des décors vivants et immersifs, découvrir la vie quotidienne et militaire à l’époque d’Aliénor d’Aquitaine. Au programme : spectacles de chevalerie, combats, musique, jonglerie et une animation spéciale autour de la cuisine médiévale. Pour la première fois, la Forteresse accueille des artisans d’art pendant toute la durée des Médiévales.

Parmi les temps forts, un spectacle équestre et des combats. Fantassins et cavaliers s’affrontent dans des combats épiques. Notez aussi un concert de musiques médiévales ou encore un spectacle mêlant musiciens, jongleurs, acrobates et équilibristes.

Infos pratiques :

Rendez-vous dimanche, lundi et mardi entre 9h30 et 19h. Pour faciliter l’accès, il est recommandé d’acheter son billet d’entrée en ligne sur forteressechinon.fr

Sur place, des espaces de restauration sont accessibles en continu