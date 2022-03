La France passe à l’heure d’été ce week-end !

Vous l’aviez peut-être oublié, mais le changement d’heure, c’est déjà ce week-end ! Dans la nuit de samedi à dimanche, la France passera donc à l’heure d’été. La bonne nouvelle, c’est qu’on gagnera une heure de soleil. Mauvaise nouvelle en revanche, puisqu’on perdra une heure de sommeil. Si le changement d’heure devrait s’effectuer automatiquement sur vos appareils, n’oubliez pas de faire la modification sur vos montres, par exemple, pour commencer la semaine sans trop de stress.

« Mais c’est pas censé s’arrêter ça ? »

C’est la phrase qu’on entend systématiquement quand on évoque le changement d’heure : « Ça s’arrête quand cette histoire ? ». Et c’est une excellente question ! Le changement d’heure a été mis en place en 1976 par la Commission Européenne et devait s’arrêter en 2019 d’après la même institution. Le problème, c’est que les États membres de l’Union Européenne n’arrivent pas à se mettre d’accord sur les conditions de l’arrêt du changement d’heure. Parmi les points de désaccord : devra-t-on définitivement garder l’heure d’été ou l’heure d’hiver ?