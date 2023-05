La Gay Pride de retour à Orléans et Angers ce samedi

Alors que la Journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie et l’anniversaire de la loi instaurant le mariage pour tous se tiendront le 17 mai prochain, des Marches des Fiertés sont organisées dans plusieurs villes françaises ce samedi 13 mai. C’est le cas par exemple à Orléans, où le Groupe Action Gay et Lesbien Loiret (GAGL45) propose pour la 10ème année consécutive une marche de l’égalité. Le rendez-vous est donné à 14h30 au Campo Santo, puis le cortège s’élancera en centre-ville à 15h. Plusieurs associations (Aides, le CeGIDD, le Planning Familial, etc.) seront présentes au Campo Santo.

Dépistages gratuits et rapides

Marche des Fiertés également à Angers organisée par l’association Quazar et les associations LGBT+ de la ville. Le cortège partira à 14h, avec pour mot d’ordre de cette 23ème édition "Combattez vos LGBTIphobies, pas nos vies !".

Un village des fiertés sera également installé dès 11h sur la promenade Jean Turc. C’est là que l’association AIDES proposera sur son stand d’échanger et de s’informer sur la santé sexuelle (VIH, hépatites, monkeypox). Des dépistages du VIH et des hépatites B et C seront également proposés. Ils sont gratuits, confidentiels et rapides. Cette année, plus de 70 Marches des Fiertés sont programmées en France.