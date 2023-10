Black M poursuite sa route. L’ex-membre de Sexion d’Assaut sort ce vendredi 13 octobre son 4ème album solo intitulé La Légende black. Un album aux multiples influences dans un but : "raconter sa légende", comme il l’explique à Télé-Loisirs.

Après 10 ans de carrière solo, Black M livre un nouvel album très personnel où il chante par exemple avec sa femme Léa Djadja dans Bye bye, une reprise de la chanson de Ménélik, mais dans lequel il parle aussi de la naissance compliquée de son fils, né prématurément à 6 mois, au travers du titre Mowgli. "Je considère la musique comme un médicament pour se soigner de certaines choses, et c'est vrai que mon fils a une histoire compliquée (…) c'était il y a plus de dix ans, maintenant. J'aurais pu faire un morceau avant mais je voulais vraiment prendre le temps et ne pas forcer les choses", explique-t-il.

Celui qui mis le feu à la scène du Tour Vibration au Mans fin septembre profite aussi de cet album pour parler de racisme ou encore de harcèlement, et met en avant de belles collaborations (6 au total) comme avec Tayc, Amir ou encore Neg’Marrons. "Je connaissais quasiment tous les artistes. Les Neg Marrons par exemple, c'est toute mon enfance et je les ai rencontrés grâce à la musique. Avec le temps, ils sont devenus un peu comme des grands-frères".