La Loire, premier fleuve français visible sur Google Maps

Il devient le premier fleuve français à pouvoir être parcouru sur Google Maps. En effet, le 30 mai dernier, la Loire a été filmée par le photographe Christophe Courcaud, ingénieur de formation. Près de 50 kilomètres sont à découvrir sur Internet, entre les communes de Chouzé-sur-Loire et La Ménitré.

L’opération a été réalisée à l’initiative de Croisières Saumur Loire pour mettre en avant le fleuve et les petits villages à proximité. Le photographe nous explique comment il a procédé : « j’ai utilisé une caméra en très haute définition que j’ai mise à l’avant du bateau. Elle a filmé des vidéos en cinq images par seconde, puis on a créé des portions de vidéo de 30 à 40 minutes sur la journée. Ensuite, j’ai dû faire l’assemblage des huit optiques pour générer la vidéo, l’envoyer à Google qui a flouté les visages et les plaques d’immatriculation, redécouper la vidéo en photos et les lier entre elles ». Au total, Christophe Courcaud a réalisé 15 vidéos.

Toutes ces photos à retrouver sur Internet ont un intérêt scientifique, puisqu’elles pourront savoir à quel niveau la Loire était à l’instant T. Mais aussi, bien sûr, un objectif touristique, comme le rappelle Christophe Courcaud : « c’est Croisières Saumur Loire qui est propriétaire des images, les réutilise, et les intègre à son site Internet. Ce qui permet au public de se projeter » pour un éventuel voyage en bateau.