La magie de Noël s’invite dans le jardin d’un couple icaunais

Tout a commencé il y a dix ans. Ludivine et Ludovic ont eu envie de décorer leur maison. « Au départ on avait trois guirlandes », s’amuse Ludovic, « puis d’année en année, on a acheté de plus en plus de décorations, ça prend pas mal de place dans le jardin » !

Le jardin du couple brille de mille feux au milieu de la nuit. On y trouve pêle-mêle, des rennes, des ours, des renards, des pingouins, un igloo, un chalet, une cascade d’eau gelée et évidemment le Père Noël… Et si le résultat enchante le voisinage et les habitants de la commune, il a fallu au préalable beaucoup de travail, notamment faire des plans. « Il y a eu pas mal de tempête, on a dû trouver des alternatives pour que ça tienne », explique Ludovic.

Les curieux viennent nombreux. Pour la plupart émerveillés et plongés dans la magie de Noël. Ça tombe bien le jeune couple « veut donner de la joie aux autres ». D’autres spectateurs s’alarment du budget électricité. Qu’ils se rassurent, l’installation est 100% LED, et coûte 9 euros pour un mois.

A voir jusqu’au 24 décembre. Tous les jours de 18h30 à 20h.

