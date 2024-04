La maire d'Avallon mise en examen et placée en détention provisoire

On a donc appris ce mercredi la mise en examen et le placement en détention provisoire de la maire d'Avallon, Jamilah Habsaoui, ainsi que cinq autres personnes. Une information judiciaire pour "trafic et détention de stupéfiants" a été ouverte par le parquet d'Auxerre. L'enquête toujours en cours ne détermine pas pour l'heure le rôle joué par l'élue dans ce trafic.

Drogues et lingots d'or

Dans le cadre de l'opération "place nette" menée par le ministère de l'Intérieur, une vaste opération s'était déroulée le dimanche 7 avril, au domicile de la maire d'Avallon. 70 kg de cannabis, des lingots d'or, des armes, ou encore de l'argent liquide avaient alors été saisis à son domicile, dans une dépendance. Jamilah Habsaoui, ainsi que six autres personnes avaient alors été interpellées et placées en garde à vue.

Parmi les interpellés se trouvaient également deux des frères de l'élue, dont l'un connu par les services de police pour trafic de stupéfiant. Il était d'ailleurs le principal visé de ce vaste coup de filet. Lundi, la garde à vue de l'un des interpellés, un consommateur, a été levée pour incompatibilité médicale. En revanche, celle des six autres a été prolongée de 48h.