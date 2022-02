La ministre de l’autonomie, Brigitte Bourguignon, à Bourges ce jeudi.

Une visite ministérielle demain dans le Cher. La ministre chargée de l’Autonomie des personnes âgées, Brigitte Bourguignon est attendue dans le courant de la matinée à Bourges. Elle visitera l’EHPAD de Bellevue, avenue du Président Maulmont et échangera avec les professionnels et les membres du conseil de vie sociale.

La ministre en profitera pour "illustrer concrètement ce que le Ségur de la Santé permet de réaliser (dans ce genre d’établissement) depuis on lancement en septembre dernier". Pour rappel, le gouvernement a fléché un peu plus de deux milliards d’euros sur quatre ans pour transformer le modèle des maisons de retraites et autres EHPAD.