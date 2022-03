La mise en examen de Gérard Depardieu pour viols et agressions sexuelles, confirmée par la justice

Dans un communiqué, le procureur général de Paris, Rémy Heitz écrit que la chambre de l’instruction « considère qu'il existe, à ce stade, des indices graves ou concordants qui justifient que Gérard Depardieu demeure mis en examen ».

Les faits se seraient produits à l’été 2018. Au mois d’août, Charlotte Arnould, 22 ans, avait affirmé aux gendames de Lambesc (Bouches-du-Rhône), avoir été violée quelques jours plus tôt à deux reprises au domicile parisien de l’acteur originaire de Châteauroux, un hôtel particulier du VIe arrondissement de Paris.

Après une confrontation entre la jeune femme et l’acteur, l’affaire avait été classée sans suite en 2019. Un an plus tard, la plaignante avait obtenu la reprise de l’enquête en déposant une plainte avec constitution de partie civile.

Mis en examen en décembre de la même année, l’acteur de Cyrano de Bergerac âgé de 73 ans, se disait innocent. Il avait demandé en mai 2021 que soit prononcée la nullité de sa mise en examen.

Le dossier « retourne à la juge d’instruction pour poursuite de l’information judiciaire », a ajouté Rémy Heitz.

Avec AFP