La Mission patrimoine au chevet de l’ancienne cathédrale de Mâcon

La Mission patrimoine a dévoilé le mois dernier la liste des 18 sites emblématiques de notre pays qui bénéficieront de son soutien financier. Pour cette 6e édition, c’est l’ancienne cathédrale Saint-Vincent de Mâcon qui représentera la région Bourgogne-Franche-Comté.



Construite aux 11-12e siècles sur des bases beaucoup plus anciennes puis transformées au cours des siècles, elle a vu sa nef détruite en 1799. Aujourd’hui, elle ne sert plus au culte. Reste que le bâtiment est en très mauvais état. « Il nécessite de gros travaux de restauration, les tours ne sont plus étanches, les pigeons s’y installent et font beaucoup de dégâts », détaille Elisabeth Gilbert déléguée de la Fondation du Patrimoine en Saône-et-Loire.

Deux ans de travaux

La Mission Patrimoine ne va pas financer l’ensemble des travaux mais plutôt donner un coup de pouce financier pour réduire le reste à charge de la commune. Il s’agit de « remettre en valeur le bâtiment, rouvrir les tours pour avoir un accès au belvédère, redonner un accès à une chapelle où il y a des peintures romanes qui doivent être restaurées », liste Elisabeth Gilbert.





Les fonds affectés seront dévoilés au moment des journées européennes du patrimoine au mois de septembre. Des jeux de tirage et de grattage seront mis en vente afin de soutenir la Fondation du patrimoine. Les travaux eux commenceront en mars 2024 et dureront un peu plus de deux ans.