La nuit des châteaux revient pour une 4e édition ce week-end

Parmi eux, celui de Bazoches dans la Nièvre. La bâtisse du 12 e siècle est connue pour avoir été la dernière demeure de Vauban. Son propriétaire Amaury de Sigalas est ravi de pouvoir proposer des visites différentes au public ce WE.

Partout en France mais aussi en Suisse, en Epsagne, en Belgique et en République Tchèque, des centaines de châteaux se visiteront au clair de lune ce week-end. La nuit des châteaux se déroule samedi soir et dimanche.

Au programme samedi, une visite guidée et un dîner dans la Grande galerie. Au menu notamment, un feuilleté au foie gras, œuf parfait nappé au coulis Meurette, un Suprême de pintade rôti sauci chasseur… Pour réserver, direction le site du château ou au 09 80 61 14 60.

Dans l’Allier, aux confins du Bourbonnais et du Berry, les ruines du château de Hérisson seront éclairées à la tombée de la nuit. L’ouverture du petit donjon permettra de découvrir le village et les alentours au coucher du soleil. Dans le département, les châteaux de La Matray et de Sagonne participent aussi à l’opération.

Plus au nord, dans l’Yonne, à Druyes, vous vous promènerez librement, à la rencontre des lieux et des personnages costumés. L’histoire du site, bâti au XIIe siècle, vous sera également contée.

Toutes les informations sont à retrouver sur internet.