La Pantoufle du Berry fait ses portes ouvertes

C’est devenu une tradition ! Tous les ans, La Pantoufle du Berry organise des portes-ouvertes au mois d’octobre, alors que les températures redescendent, et qu’on approche doucement des achats de Noël. Pour les associés, Rémi et Michel Salmon, et Martine Bodin, c’est surtout l’occasion d’aller à la rencontre du public, pour faire découvrir leur travail.

« On va pouvoir vous faire visiter l’usine avec des démonstrations de notre savoir-faire dans la fabrication de pantoufle, précise Rémi Salmon. C’est une journée qui permet de montrer qu’il y a encore des entreprises en France qui produisent, et qui font du vrai Made In France ». Durant ce week-end, les visiteurs pourront également découvrir d’autres artisans, originaires de l’Indre et du Cher, qui présenteront également leurs créations.

Baisse d’activité

Ces portes ouvertes seront également l’occasion pour l’entreprise, qui compte 7 salariés, de tenter de booster son activité, mise à mal par l’inflation. « C’est assez compliqué en ce moment par la baisse d’activité et le manque de travail, je pense, à cause de l’inflation, souligne le co-gérant. Pour l’instant on ne sait pas trop si ça va repartir. On peut aussi dire que la météo ne joue pas non plus en notre faveur. Une belle vague de froid nous aiderait pas mal (rires) ».

Pour autant, l’entreprise berrichonne n’oublie pas son objectif d’exportation. Déjà commercialisée dans un point de vente aux Etats-Unis, elle souhaite désormais se tourner vers le Canada. « On est en train de regarder pour s’exporter au Québec. On a une demande sur des produits assez spécifiques comme de la peau de mouton retournée, avec de la vraie laine. Donc on essaye de trouver des points de revente pour s’exporter. »

En attendant, c’est du côté de Vatan que ça se passe. L’an dernier, près de 500 personnes se sont déplacées pour les portes ouvertes.

Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 octobre, de 10h à 17h. Entrée libre.