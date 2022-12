La pantoufle du Berry réchauffe les pieds des New-Yorkais !

Avec la crise énergétique, les Français sont appelés à baisser leur chauffage... Ce qui fait bien les affaires de La pantoufle du Berry ! Le fabriquant de chaussons basé à Vatan dans l’Indre se porte bien. Avec l’hiver qui s’installe et Noël qui approche, les commandes sont au rendez-vous.

Le fabricant de charentaises "à la berrysienne" est né en 2011. Trois anciens salariés de l’entreprise Mercier et Cie ont racheté la société. Puis en 2020, deux d’entre eux ont vendu leurs parts à Michel et Rémi Salmon, un père et son fils, aujourd’hui gérants de la pantoufle du Berry, aux côtés de Martine Bodin, ancienne couturière de chez Mercier.

Ancrée dans l’histoire française, la pantoufle type charentaise a toujours su séduire... Multicolore, unie, ou à motifs, il y a en a pour tous les goûts. Avec, comme toujours, un “best seller”, le motif écossais, “intemporel, ça revient beaucoup à la mode”, nous explique Rémi Salmon. Et côté clientèle, on est bien loin de l’image un peu vieillotte de la charentaise, puisque la Berrysiènne séduit un public bien large.

“On peut très bien toucher les jeunes parents qui vivent en maison, entre 30-40 ans, comme des personnes assez séniors, retraités qui peuvent vivre en campagne ou même en ville. On a des prix assez attractifs qui permettent qu’on puisse quand même acheter français et local quand on n’a pas un gros revenus”.